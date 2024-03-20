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Александр Терентьев помогает инвалиду восстановить сельский трудовой стаж

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Александр Терентьев помогает инвалиду восстановить сельский трудовой стаж

При расчете сельского стажа жителю Родинского района, инвалиду 2 группы, ветерану труда, отказывались учитывать период с 1.01.1992 по 27.03 2002 годы, когда он трудился шофером в совхозе «Вознесенский».

Специалисты Соцфонда ссылались на нормы пенсионного законодательства. Не удалось депутату Госдумы Александру Терентьеву изменить эту позицию и своим обращением в Соцфонд РФ – федеральное ведомство подтвердило парламентарию отказ.

Однако краевая прокуратура, куда затем обратился Александр Терентьев в интересах пенсионера из Родино, нашла-таки законные основания засчитать эти годы в сельский стаж. В результате прокурорской проверки было выяснено, что совхоз, в котором трудился пенсионер, занимался выращиванием зерновых культур, то есть растениеводством, которое относится наряду с животноводством к основным видам экономической деятельности в сельском хозяйстве.

Прокуратура признала сразу два решения Социального фонда об отказе в установлении повышения фиксированной выплаты к пенсии заявителя противоречащими действующему законодательству. А руководителю Отделения СФР внесла представление.

«К сожалению, на исправление этой досадной ошибки труженику потребовались годы переписки с профильными ведомствами, – возмутился депутат Госдумы. – И только его вера в правоту и упорство привели к решению. К сожалению, в мою Общественную приемную очень часто обращаются пенсионеры с претензиями на несправедливые начисления пенсии. Благо, совместными усилиями их удается исправлять».

По материалам регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.

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Взято отсюда.

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