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Александр Терентьев помогает пенсионеру из Родино вернуть 10 лет сельхозстажа

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Александр Терентьев помогает пенсионеру из Родино вернуть 10 лет сельхозстажа

Пенсия. Выплаты Фото: pixabay.com

Пенсионер годами добивается, чтобы 10 лет его работы в совхозе приняли во внимание при назначении суммы пенсионных выплат

Житель Родинского района, который имеет статус ветерана труда и инвалидность второй группы, больше пяти лет добивался справедливого назначения пенсии, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

При расчете сельского стажа сельчанину не учитывали период с 1 января 1992 по 27 марта 2002 года, когда он трудился шофером в совхозе “Вознесенский”. Специалисты Соцфонда ссылались на нормы пенсионного законодательства.

Не удалось и депутату Госдумы Александру Терентьеву изменить эту позицию своим обращением в Соцфонд РФ – федеральное ведомство подтвердило парламентарию отказ. Однако краевая прокуратура, куда позже обратился Александр Терентьев в интересах пенсионера из Родино, нашла законные основания засчитать эти годы в сельский стаж.

В результате прокурорской проверки выяснили, что совхоз, в котором трудился пенсионер, занимался выращиванием зерновых культур, то есть растениеводством, которое относится наряду с животноводством к основным видам экономической деятельности в сельском хозяйстве.

Прокуратура признала сразу два решения Социального фонда об отказе в установлении повышения фиксированной выплаты к пенсии заявителя противоречащими действующему законодательству. Руководителю отделения СФР надзорное ведомство внесло представление.

“К сожалению, на исправление этой досадной ошибки труженику потребовались годы переписки с профильными ведомствами. И та еще нервотрепка для пенсионера. И только его вера в правоту и упорство привели к решению. К сожалению, в мою Общественную приемную очень часто обращаются пенсионеры с претензиями на несправедливые начисления пенсии. Благо, совместными усилиями их удается исправлять”, – отметил депутат Госдумы.

Взято отсюда

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