Школа. Канцелярия Фото: pixabay.com

Длительное время в алтайском селе сохраняется очень напряженная ситуация из-за школы, которая закрыта на ремонт, и местных чиновников

В селе Быково родители учеников из школы имени Джурко (филиал Шипуновской СОШ №2) родители бьют во все колокола, чтобы защитить права своих детей. Депутат Госдумы Александр Терентьев поставил вопрос перед губернатором края, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

Все началось с рухнувшей с потолка штукатурки прямо во время урока весной 2023 года. При этом специалисты еще в 2019 году предупреждали, что заниматься в здании небезопасно.

Когда потолок не выдержал, чиновники обвинили в халатности руководство школы, однако местных жителей, чьи дети обучаются в школе, такой ответ не успокоил. Между властями и родителями разгорелся настоящий скандал. Так, по мнению последних, шипуновские чиновники якобы намеренно откладывают приемку здания, и дети вынуждены ездить учиться в другое село. При этом есть здание, в котором провели все необходимые работы для обучения детей.

Александр Терентьев в сентябре направил очередной депутатский запрос заместителю председателя правительства Алтайского края, который отвечает за вопросы образования. В полученном ответе было подробно расписано, где сейчас учатся дети, на каких автобусах их доставляют, сколько учителей уволились за это время, какие проверки провели и какие нарушения устранили.

По его словам, в настоящее время назначили приемку помещений конторы, которую председатель СПК безвозмездно передал школьникам, чтобы они могли там учиться во время ремонта своей школы.

“Комитет по образованию уже неделю откладывает приемку этого здания, ссылаясь на санитарные нормы, не предусмотренные в этом здании. С каждым исправлением добавляются новые распоряжения по подготовке конторы. Но все мы понимаем, что ни одна из сельских школ в Шипуновском районе не соответствует правилам СанПина”, – пожаловались родители учеников.

Родители также перечислили учреждения образования, которым экстренно требуется ремонт: Белоглазовская СОШ (рушится спортзал), Урлаповская СОШ (стройка заморожена, дети обучаются на строительном объекте) и Горьковская СОШ (под угрозой закрытия). По их словам, этот список очень большой. Они также призвали обратить внимание на качество работы комитета по образованию Шипуновского района.

В связи с затяжным конфликтом в селе и социальной значимостью поставленных родителями вопросов Александр Терентьев решил обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В своем депутатском запросе депутат Госдумы попросил главу региона изучить проблемную ситуацию в Быковской СОШ имени Джурко и принять необходимые меры. В том числе урегулировать спорную ситуацию между родительским и педагогическим коллективом с одной стороны и комитетом по образованию Шипуновского района – с другой.

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