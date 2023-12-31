Александр Терентьев поздравил Алтайский край с наступающим Новым годом

Фото: пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия – За правду"

Лидер алтайских социалистов подвел итоги уходящего года, напомнил о важных событиях, а также пожелал жителям региона побольше приятных событий в следующем году

Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом, сообщает пресс-служба реготделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

“Традиционно в конце уходящего года мы подводим итоги: вспоминаем яркие события, важные достижения, успехи и поражения, анализируем, что удалось сделать, а где нужно поработать над ошибкам. 2023 год научил нас жить и работать в другом времени и в других реалиях, о которых раньше мы знали только из учебников истории. Иначе – никак, ведь все процессы, которые происходят в стране, касаются каждого из нас. Сложно? Да! Но этот год сделал нас вопреки всему ближе друг к другу и к нашим корням, дал возможность прочувствовать, насколько сильны мы, когда вместе“, – отметил он.

Александр Терентьев также напомнил, что в 2023 году в Алтайском крае прошли важные выборы – когда жители региона решали, кто будет руководить регионом следующую пятилетку. “Справедливая Россия – За правду” с кандидатом Евгенией Боровиковой показали, по его словам, хороший результат – второе место.

Депутат поблагодарил жителей региона за поддержку, добавив, что партия вновь смогла подтвердить свое лидерство среди оппозиции на местных выборах. И это, как отмечает парламентарий, еще раз подтверждает, что ежедневный кропотливый труд партии, борьба за справедливость и правду – делается не зря, и дает силы продолжать бороться и достигать новых побед.

“Дорогие земляки, однопартийцы! С Новым 2024-м годом! Пусть он подарит нам как можно больше приятных событий и впечатлений. Пусть те высоты, которых не удалось достичь в прошлом году, покорятся в следующем! Ставьте новые цели и смело идите к их достижению. И пусть справедливость и правда всегда сопровождают Вас на жизненном пути. С праздником! Будьте здоровы, счастливы и любите Родину всем сердцем“, – заключил Александр Терентьев.

Взято отсюда.

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