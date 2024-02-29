Александр Терентьев уверен, что не нужно ухудшать положение аграриев и потребителей

Крупнейшие объединения аграриев и дилеров сельхозтехники обратились в Правительство с просьбой воздержаться от повышения утилизационного сбора на сельхозтехнику, который уже весной может увеличиться в 5–10 раз. Из-за этого стоимость, например, импортных тракторов и комбайнов может повыситься в диапазоне от 4,5 до 14 млн рублей, оценивают авторы обращения. Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов призвал кабмин заморозить утильсбор на сельхозтехнику.

«Цепочка неприятностей, которая последует за возможным повышением утильсбора на сельхозтехнику, понятна и предсказуема – подорожает техника, следом зерно и, конечно, вырастут потребительские цены на сельхозпродукцию , – отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. – Получается, что ростом утильсбора мы ударим не только по аграриям, но и по людям. Думаю, сейчас такие эксперименты неуместны и безосновательны».

«За прошлый год стоимость сельхозтехники и так увеличилась на 10%, продажи сократились на 20%. В том числе благодаря очередному увеличению утильсбора, – отметил Сергей Миронов. – Наши сельхозпроизводители и так находятся, мягко говоря, в непростом положении – из-за роста цен на топливо, падения рубля, обслуживания кредитов по заоблачным ставкам. Новое драконовское повышение утильсбора в лучшем случае приведёт к заморозке рынка – технику будут еще меньше покупать. В худшем случае за подорожание заплатят потребители: по оценкам экспертов, повышение утильсбора приведет к росту цен на сельхозпродукцию на 5–7%. Государство, безусловно, должно поддерживать отечественное машиностроение, но не за счет своих же аграриев и граждан».

Напомним, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ выступает за отмену утильсбора – не только на сельхозтехнику, но и на легковые и грузовые автомобили. Вместо него ввести разумные ввозные пошлины на импорт, при этом усилить меры поддержки отечественных производителей для создания здоровой конкуренции, которая должна вести к снижению цен.

Взято отсюда.

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