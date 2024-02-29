Ключи. Дом Фото: pixabay

“Просудившиеся” сироты, несмотря на изменение законодательства, продолжают обращаться с проблемой получения сертификата на жилье

Депутат Госдумы Александр Терентьев запросил в правительстве Алтайского края информацию об обеспечении жильем сирот после принятия новых норм, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

В общественной приемной Александра Терентьева участилось количество обращений от детей-сирот, которые не могут получить положенное им по закону жилье, в том числе после судебного решения.

Одно из последних обращений поступило от сироты из Алейска. Заявительница стоит в очереди на жилье, есть судебное решение, просроченные даты его исполнения и рекомендации чиновников – ждать. Отменить судебное решение или поменять его, чтобы воспользоваться жилищным сертификатом у нее также не получилось – получила отказ. Неоднократные попытки связаться и выяснить ситуацию в жилуправлении, по ее словам, не увенчались успехом, поэтому она попросила помощи у депутата Госдумы.

На прошлой сессии краевые депутаты расширили возможности детей-сирот на получение жилищных сертификатов, приняв соответствующие изменения в краевом законе. Разработчики пояснили, что в законе предусмотрены механизмы, способные урегулировать такие ситуации, – наличие у граждан вступившего в силу решения суда о предоставлении им жилья в натуральном виде не станет препятствием, если они захотят заменить его на средства жилищного сертификата.

Однако на сегодняшний день, судя по жалобам, препятствия есть. Александр Терентьев по сложившейся ситуации обратился в правительство края.

“В случае если выявятся проблемы реализации обновленных норм краевого закона, в том числе в части возможности получения сертификата при наличии судебного решения, проанализирую причины и поручу нашей фракции в краевом парламенте принять меры, чтобы эти недочеты устранить”, – подчеркнул депутат Госдумы.

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