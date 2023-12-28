Алексей Козырев: «К моему удивлению, я стал трехмиллионным посетителем выставки «Россия».

19 декабря 2023 года жителю Барнаула Алексею Козыреву и его жене Елене запомнится на всю жизнь. Супруги приехали на ВДНХ, чтобы посмотреть стенд Алтайского края, а оказались в центре внимания всех федеральных СМИ. Накануне вечером дирекция выставки опубликовала информацию о том, что на днях ожидает своего трехмиллионного посетителя. Им-то и оказался житель Алтайского края – Алексей Козырев:

– Да, к моему удивлению, я стал трехмиллионным посетителем выставки «Россия». Эмоции, конечно, переполняют меня, и прежде всего это удивление и радость от того, что в жизни происходят такие замечательные и удивительные события, о которых даже не мечтаешь из-за того, что не можешь поверить, что такое возможно, а такое оказывается сбывается!

Алексей Козырев – барнаульский предприниматель, специализируется на оформлении патентов, авторских прав, регистрации товарных знаков и пр. Прилетел в Москву в рабочую командировку, но мечтал побывать на стенде «Алтайский край- всё настоящее». Эта идея появилась еще месяц назад, после активного освещения в СМИ официальной презентации региона 19 ноября. И вот планы реализованы даже не на сто, а на тысячу процентов:

– Я очень доволен тем, что Алтайский край сделал на выставке «Россия» -такой замечательные стенд и интересную презентацию нашего региона. Мы с женой Еленой находимся в Москве в рабочей командировке. Сегодня после участия в заседаниях Суда по интеллектуальным правам, пришли на выставку, увидели всё своими глазами, и в очередной раз испытали гордость за свой родной край!». Супруги делают памятное фото на стенде: на лицах нескрываемая радость, в руках памятная открытка от Владимира Путина и сертификат для поездки на космодром «Восточный». Эмоции переполняют чувства Алексея:

– Личное поздравление от Владимира Владимировича к новому году — это самый необычный и фантастический подарок, который показал, что в России всё возможно и мечты сбываются, даже самые невероятные. Спасибо Владимиру Владимировичу за такой подарок! Поездку на космодром «Восточный» семья Козыревых предварительно запланировала на вторую половину января 2024 года. Алексей уверен, что это будет удивительное и незабываемое путешествие:

– Мы с семьей любим путешествовать по России, и каждый год стараемся посещать новые и интересные места, а здесь такой подарок! Мы с супругой с удовольствием отправимся в такое интересное путешествие, и хотели бы взять с собой ещё и детей, т. к. во все путешествия мы ездим вместе с нашими дочерями Алёной и Настей – им это тоже очень нравится! После всего произошедшего, Алексей убежден: мечты сбываются, особенно, если загадать желание на стенде Алтайского края, тем более под Новый год!

Материал подготовлен Бурюк Инной Пантелеевной

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Взято отсюда.

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