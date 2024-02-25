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Алексей Рыбный: запреты и приметы, связанные с 25 февраля

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Алексей Рыбный: запреты и приметы, связанные с 25 февраля

В этот день стоит отказаться от употребления мясных блюд

25 февраля в народном календаре — Алексей Рыбный.

Что нельзя делать 25 февраля 

  • Желательно отказаться в этот день от употребления мяса, но на столе обязательна рыба.
  • В этот день нужно надеть либо новую одежду, либо ту, в которой вы были счастливы: иначе старые проблемы могут вернуться.
  • Нельзя приглашать гостей, если дома беспорядок.
  • Не нужно обижаться, грустить, унывать, плакать, а также думать о плохом.
  • Не рекомендуется отправляться в дальние поездки или посещать места, в которых раньше не были — это к несчастью. 
  • Нельзя никому рассказывать о  своих снах — могут сбыться кошмары. 

Приметы, связанные с 25 февраля

  • Ночью небо чистое — будет богатый урожай.
  • Если конец февраля выдался холодным — конец марта будет теплым.
  • Если появился туман или выпал снег — к дождливому лету.
  • Длинные сосульки предвещают обильный урожай плодов осенью.
  • Капель и сосульки — к хорошему улову рыбы.

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Взято отсюда

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