Алексей Рыбный: запреты и приметы, связанные с 25 февраля

В этот день стоит отказаться от употребления мясных блюд
25 февраля в народном календаре — Алексей Рыбный.
Что нельзя делать 25 февраля
- Желательно отказаться в этот день от употребления мяса, но на столе обязательна рыба.
- В этот день нужно надеть либо новую одежду, либо ту, в которой вы были счастливы: иначе старые проблемы могут вернуться.
- Нельзя приглашать гостей, если дома беспорядок.
- Не нужно обижаться, грустить, унывать, плакать, а также думать о плохом.
- Не рекомендуется отправляться в дальние поездки или посещать места, в которых раньше не были — это к несчастью.
- Нельзя никому рассказывать о своих снах — могут сбыться кошмары.
Приметы, связанные с 25 февраля
- Ночью небо чистое — будет богатый урожай.
- Если конец февраля выдался холодным — конец марта будет теплым.
- Если появился туман или выпал снег — к дождливому лету.
- Длинные сосульки предвещают обильный урожай плодов осенью.
- Капель и сосульки — к хорошему улову рыбы.
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Взято отсюда