Алексея Навального похоронили в Москве

Он упокоился на Борисовском кладбище

1 марта 2024, 20:44140Написать комментарий

В Москве, на Борисовском кладбище, похоронили Алексея Навального. Погребение прошло 1 марта.

Прощальная церемония состоялась в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьине. Там же прошло отпевание Навального.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил сторонникам Навального об ответственности за участие в несанкционированных акциях в день похорон.

О смерти заключенного исправительной колонии № 3 Алексея Навального 16 февраля сообщили на официальном сайте УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе смерти Навального. ФСИН направила комиссию в колонию.

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02.03.2024