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Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище Москвы

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Из близких родственников на церемонии прощания участвовали только родители

Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище Москвы

Алексей Навальный* / Фото: кадр из видео

Похороны Алексея Навального* прошли на Борисовском кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Отпевание Навального* состоялось в храме иконы Божией Матери “Утоли моя печали” в Марьино. Из близких родственников на церемонии прощания присутствовали только родители.

Напомним, что о смерти Навального 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве рассказали, что после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму

город Горняк

Источник

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