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Аленка, масленичный канат и бой подушками: в Барнауле пройдут народные проводы зимы

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Самую Русскую Масленицу ежегодно проводит “Русское Радио Барнаул”

Аленка, масленичный канат и бой подушками: в Барнауле пройдут народные проводы зимы

Баннер мероприятия предоставлен организаторами

“Русское Радио Барнаул” приглашает барнаульцев 17 марта 2024 года попрощаться с зимой. С размахом, шумно и весело встретить весну красную. Самая Русская Масленица – это традиционный праздник, который ежегодно проводит “Русское Радио Барнаул”. Как известно, воскресенье в масленичной неделе – проводы. Вот и пора с зимой как следует попрощаться! Чтобы погода за окном радовала, а солнце светило ярче.

Чем порадуют гостей на празднике?

В программе запланированы:

  • масленичный столб не как у всех;
  • бой подушками на бревне;
  • состязания в силе, ловкости и выносливости;
  • катание на хаски, лошадях и тюбингах;
  • выступления народных коллективов;
  • традиционное Масленичное чучело;
  • милейшие животные из приюта “Бусинка”.

Всех гостей ждут щедрые угощения, много подарков, конкурсов и призов от партнеров.

Когда и куда приходить?

В Барнауле 17 марта 2024 года с 12:00 до 15:00 в парке “Изумрудный” (Комсомольский проспект, 128).

Генеральный партнер мероприятия – сеть дискаунтеров “Светофор”. Главный партнер мероприятия – сеть фирменных магазинов “Тальменыч” от одного из крупнейших производителей свинины в Алтайском крае. Специальный партнер мероприятия – агентство недвижимости “Гнездо”. Специальный партнер мероприятия – “Автоцентр АНТ”, официальный дилер Omoda*. Стратегический партнер мероприятия – Альфа-Банк. Специальный партнер мероприятия – сеть спа-салонов “ТвойТай”. Партнер проекта – “Ипотечный отдел”. Партнер проекта – “Дом Меда”. Партнер проекта – “Интер Масло”. Партнер проекта – A Trend Hous*.

*Omoda (“Омода”); A Trend Hous (“Э Тренд Хаус”)

Без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А. Д.

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город Горняк

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