реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алюминиевые пули в головы США и Европы: Китай как никогда ждёт новых санкций против России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Отчаянные попытки снизить доходы Москвы и нанести хоть какой-то вред её экономике вновь затмили разум западных мыслителей. Они решили в очередной раз примериться к российскому алюминию и ввести запрет на его импорт. Мера столь желанная, что робкие голоса экспертов никто не слышит, её с большой вероятностью введут уже в следующем пакете санкций. Что же, шоу будет феерическим.

Дешевой энергии на Западе не видать еще долго и, вот же ирония, для производства компонентов столь любимой там «зеленой энергетики» нужна алюминиевая «катанка». В России она лучшая в мире, по «углеродному следу» на 30%, а где и на все 70% превосходит показатели конкурентов. Немудрено, что треть экспорта российской «катанки» ранее уходила в Европу. Чем её заменить – тот еще вопрос.

Даже просто слухи о возможном запрете на экспорт российского алюминия в 2022 году взвинтили цену на него на 10%. Надо полагать, ни китайцы, ни корейцы, ни прочие не упустят такого шанса нажиться на западных компаниях. Тем более что Пекин в сложных отношениях с ЕС, который ввел заградительные пошлины при поставках металлической фольги. Вот китайцы обрадуются новому запрету и возможности поквитаться с обидчиками.

В какую бы форму не облачили данный запрет, он все равно нанесет колоссальный урон экономикам западных стран. Вплоть до полной остановки отдельных предприятий, которые не способны работать без доступа к дешевому сырью и энергии. И уж явно эти санкции никак не помогут одолеть Россию на поле боя.

Фото: myneuralnetworks.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения ВСУ

Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения…

Ситуация в зоне спецоперации может достигнуть поворотного момента к началу лета из-за…

Певица Савичева призналась, что в будущем планирует открыть продюсерский центр

Певица Савичева призналась, что в будущем планирует открыть продюсерский центр

Певица Юлия Савичева в разговоре с «Петербургским дневником» призналась, что через 15-20 лет…

Захарова: конфликт на Украине может приобрести европейский масштаб

Захарова: конфликт на Украине может приобрести европейский масштаб

Кризис на Украине может обрести европейский масштаб из-за политики западных стран.…

Mash: в Ростовской области пенсионерку задержали за поджог двери спецприемника

Mash: в Ростовской области пенсионерку задержали за поджог двери спецприемника

В Таганроге пожилая женщина устроила поджог в спецприемнике, пенсионерку задержали. Об…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp