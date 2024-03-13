Алюминиевые пули в головы США и Европы: Китай как никогда ждёт новых санкций против России

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Отчаянные попытки снизить доходы Москвы и нанести хоть какой-то вред её экономике вновь затмили разум западных мыслителей. Они решили в очередной раз примериться к российскому алюминию и ввести запрет на его импорт. Мера столь желанная, что робкие голоса экспертов никто не слышит, её с большой вероятностью введут уже в следующем пакете санкций. Что же, шоу будет феерическим.

Дешевой энергии на Западе не видать еще долго и, вот же ирония, для производства компонентов столь любимой там «зеленой энергетики» нужна алюминиевая «катанка». В России она лучшая в мире, по «углеродному следу» на 30%, а где и на все 70% превосходит показатели конкурентов. Немудрено, что треть экспорта российской «катанки» ранее уходила в Европу. Чем её заменить – тот еще вопрос.

Даже просто слухи о возможном запрете на экспорт российского алюминия в 2022 году взвинтили цену на него на 10%. Надо полагать, ни китайцы, ни корейцы, ни прочие не упустят такого шанса нажиться на западных компаниях. Тем более что Пекин в сложных отношениях с ЕС, который ввел заградительные пошлины при поставках металлической фольги. Вот китайцы обрадуются новому запрету и возможности поквитаться с обидчиками.

В какую бы форму не облачили данный запрет, он все равно нанесет колоссальный урон экономикам западных стран. Вплоть до полной остановки отдельных предприятий, которые не способны работать без доступа к дешевому сырью и энергии. И уж явно эти санкции никак не помогут одолеть Россию на поле боя.

Фото: myneuralnetworks.ru

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Автор: vizitka01

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