Туристка рассказала, чего следует опасаться на отдыхе в Южной Азии

Что может быть лучше, чем на пару недель вырваться из рабочей рутины и укатить в путешествие? Отдельный кайф — возможность отдохнуть в жарких странах, когда родной город завален снегом, а на столбиках термометров неприятный минус. Наша коллега, фотокорреспондент NN.RU Наталья Бурухина поделилась впечатлениями о своем отпуске на солнечной Шри-Ланке, а также рассказала, сколько денег готовить на отдых и где выгоднее покупать еду.

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Если выбирать отдых в заграничных странах, то многие отдают предпочтение курортам Турции и Египта, хотя не всегда это оказывается дешевле. Наташе повезло купить путевку на Шри-Ланку за 68 тысяч рублей на человека. В эти деньги включено проживание (10 дней, 9 ночей), завтраки и перелет из Москвы. На самом отдыхе она потратила около 24 тысяч. Это расходы на еду, сувениры, транспорт и экскурсии.

— Сейчас от Шри-Ланки аттракцион неслыханной щедрости. Для российских туристов временно отменили визу. Выходит намного дешевле отдых, на это тратиться не придется. Но, если соберетесь, учтите, что аттракцион этот временный, с 24 марта визу снова придется оформлять, — отмечает Наталья.

Чтобы не потратить больше, в Шри-Ланке, как и на других курортах, следует соблюдать бдительность. Ланкийцы люди доброжелательные и открытые, но хитрые. Местные торговцы не брезгуют попытками обмануть доверчивых туристов.

— Вот, например, идешь ты что-то покупать и даешь торговцу пять тысяч рупий, он тебе должен дать 4,5 тысячи сдачи, а он только 500 отдает. И ты его спрашиваешь, а где остальное. И тогда он говорит: «Ой, извините, не заметил» и отдает.

Вараны, крабы и стыдливая мимоза

Наталья побывала во многих странах, но по-настоящему впечатлила ее именно Шри-Ланка. И на то есть свои причины. Первая и самая главная — живописнейшая природа. Причем окружающее пространство балует путешественников изобилием ландшафтов. Утро можно начать с волшебного рассвета на Лаккадивском море, днем погулять по джунглям и познакомиться с местной фауной, а потом полюбоваться видами, поднявшись на горы.

— Заметила необычную вещь. Тут очень много собак, и все они любуются видами. Встретить пса, завороженно смотрящего на закат, — абсолютно нормальная история. Не знаю, с чем это связано, но выглядит забавно. А еще тут много коров, и у каждой есть по белой птице. Серьезно, — вспоминает Наташа.

Что касается другой живности, то ее в Шри-Ланке действительно много. В лесу можно наткнуться на варана или обезьяну, а на пляже преспокойно ползают крабы. Отдельное развлечение для туристов — кормление огромных черепах. Пресмыкающиеся быстро поняли, что не нужно самим добывать пищу — достаточно подплыть к берегу, и отдыхающие сами дадут еду. А предприниматели, в свою очередь, нашли золотую жилу для заработка.

Черепахи на Шри-Ланке питаются водорослями, которые растут на рифах рядом с пляжем. Торговцы собирают их и продают туристам, чтобы те развлекались и кормили милашек.

— Делюсь лайфхаком. Этих водорослей полно на рифах. Пройти туда можно спокойно и самому — воды по колено. Набираете водорослей и кормите черепашек абсолютно бесплатно. Но берегите руки. Меня предупредили, что черепаха может куснуть, потому надо руку вовремя убирать, я не успела — и меня цапнула. Было реально больно.

Однако есть и другая опасность, о которой надо знать, поскольку речь о смертельной угрозе. Это обратные течения. Для нашей коллеги отпуск чуть не кончился трагедией, когда течение начало относить ее вглубь. Наташа поймала приступ паники и начала тонуть. Спасло ее только умение вовремя собраться. Как раз когда она успокоилась, пришла следующая волна, выкинувшая ее на берег.

— В этот момент нужно успеть выбежать, иначе течение опять подхватит и начнет относить в море. Через несколько дней я опять попала в такой же замес. Эти течения по ногам идут, подхватывают и сносят. Я смекнула, легла на поверхность и расслабилась. Когда оно стихло, я просто начала грести к берегу наискосок и спокойно выплыла, — поделилась нижегородка.

Что касается растительности, то она на острове очень буйная, яркая и разнообразная. Именно на Шри-Ланке Наташе удалось случайно наткнуться на растение, которое она всегда хотела увидеть — мимоза стыдливая. Маленькие листики выглядят максимально сказочно, когда плавно закрываются от прикосновения к ним.

Прокатиться и не убиться

На Шри-Ланке люди передвигаются поездами, автобусами и моторикшами. Автобусы на острове максимально дешевые. Даже для перемещения на длительные расстояния Наталья не потратила больше 40 рублей за билет. Но по-настоящему атмосферу Шри-Ланки можно прочувствовать, катаясь на моторикшах. Местные называют их тук-туки. Это небольшие машинки без дверей. Они также очень популярны в Таиланде и являются своеобразными символами этих южных стран.

Найти тук-тук просто — достаточно подойти в популярное туристическое место и там уже будет стоять вереница моторикш с водителями, жаждущими заработать. Но есть плюс — сильно заработать на туристах, как наши бомбилы на вокзалах, ланкийцы не стремятся, поэтому поездка будет бюджетной. Еще один вариант перемещения — поезд.

— Поезда тут вообще классные. У них открыты двери, и можно высунуться, чтобы проехаться с ветерком и сделать классные фотки. Местные так не делают, а вот туристам за радость. Это, конечно, не очень безопасно, но слишком классно, чтобы от такого отказываться.

Алкоголь за решеткой?

Еда на Шри-Ланке весьма своеобразная и на непривередливого любителя. Традиционно ланкийцы едят рис с чечевицей, овощи и морепродукты. Если хотите попробовать национальные блюда, то Наталья советует запастись таблетками от желудка — еда очень жирная и пряная, а это успешно переварит не каждый. Но, благо, европейские блюда тоже можно найти, так что голодными туристы не останутся. Кроме национальных яств, во многих меню представлены бургеры, паста и другие популярные блюда.

Но большинство едет за экзотическими фруктами и свежими морепродуктами, коих на Шри-Ланке изобилие.

— Еще один лайфхак. Не ленитесь заходить в разные кафе. В одном за блюдо вы отдадите 800 рублей, а в забегаловке по соседству вы заплатите за то же блюдо 350 рублей. Да, там не будет лаунж-зоны, мягких подушек на полу и интерьера с вензелями, но еда та же самая. Поэтому питаться рекомендую подальше от центра. Если хотите поесть морепродукты дешево, покупайте их на прилавках при ресторанах на пляже. По вечерам там вываливают свежевыловленных морских гадов. Вы их покупаете и просите приготовить. В довесок идут рис и овощи. Это стоит 350–400 рублей. Если придете в сам ресторан и закажете там то же самое, то заплатите уже 800 рублей.

Продажа алкоголя на Шри-Ланке не совсем для нас привычна. В продуктовых магазинах купить спиртное не получится — только в алкомаркетах. Но посмотреть и прицениться лично не получится. На каждом таком магазине установлены решетки, и получить товар можно исключительно через окошко. То есть вы подходите к продавцу, уточняете, что вам нужно, узнаете, сколько стоит, и покупаете.

— Можно, конечно, пойти в бар и купить алкоголь там, но это будет в два, а то и в три раза дороже, чем в алкомаркете. От себя из местного рекомендую ром. Он стоит примерно 1650 рублей.

Что касается самих ланкийцев, то они очень дружелюбные и приветливые. Заполучить друга на всю жизнь, пообщавшись с человеком один раз на пляже? На Шри-Ланке это обычная история. Кроме того, ланкийцы очень любят европейцев, получить с ними фотографию для местных — настоящая удача.

— Очень многие говорят на русском, особенно торговцы и те, кто общается с туристами. Например, наш гид учился в Челябинске, а потом вернулся на родину и теперь стал экскурсоводом. Мы с ним подружились и общаемся до сих пор. Единственное, что немного бесит — это любовь ланкийцев к русской музыке. В кафешке, где мы обычно ели, русская попса — обычное дело. Другая музыка там почти не играет. Им очень нравится «Руки вверх!», Губин и тому подобное. Мы частенько просили включить что-то национальное, потому что от этих песен мы и дома устали, ланкийцы переключали, но потом не выдерживали и вновь ставили попсу, — заключила Наталья.

В целом туристка осталась очень довольна отпуском, отношением местных и щедрыми предложениями для российских туристов на курортах Шри-Ланки.

Ранее о своем отпуске рассказывала другая наша коллега — Дарья Бурмистрова. Она отправилась отдохнуть в Абхазию, но вернувшись, развеяла все мифы о том, что это идеальное место для отдыха. Почему — читайте в ее «злом» материале.

Взято Источник

04.01.2024