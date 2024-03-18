Аллерголог рассказал россиянам, как защититься от аллергии

Эксперт также сказал, когда нужно задуматься о методах профилактики

Симптомы аллергии / Фото: pxhere.com

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, как защититься от аллергии. Его слова передает “Радио 1”.

Специалист отметил, что цветущие деревья делятся на ранние и поздние. К первым относятся ольха, верба, орешник и береза. Ко вторым – дуб, сосна и акация. Они распространяют пыльцу по воздуху, что и провоцирует аллергию.

По словам врача, нужно следить за температурой воздуха и позаботиться о методах профилактики, когда ночами температура не опускается ниже нуля.

Эксперт посоветовал заранее приобрести антигистаминные средства и закупиться медицинскими масками, чтобы снизить риск возникновения симптомов.

Горняк22



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