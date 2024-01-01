Альпийский и Лучезарный: в Бийске появились новые улицы и переулки

В бийский реестр элементов улично-дорожной сети внесли дополнения

Перечень улиц и переулков в Бийске дополнился новыми названиями. Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы.

Так, в реестре городских элементов улично-дорожной сети появились ещё пять переулков – Аграрный, Альпийский, Звездный, Лиственный и Лучезарный. Также появились четыре новые улицы – Дружбы, Лунная, Панорамная и Свободы.

Новые названия объектов уличной сети потребовались в связи со строительством коттеджного поселка в нагорной части Бийска, на ул. Каховской. Здесь, на территории более чем 30 га планируют возвести около 200 домов индивидуальной жилищной застройки. Для присвоения адресов им потребовались названия новых улиц и переулков.

Кроме того в Бийске официально изменили название улицы Олега Кошевого. Теперь она называется имени Героя Советского Союза Кошевого.

погода на неделю , погода район недели ,

Взято отсюда