Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов/"Толк"

Избирательные участки на всей территории Алтайского края начали свою работу с 08.00 и в течение трех дней они будут открыты до 20.00

Трехдневные выборы президента России стартовали в Алтайском крае. Пункты для голосования будут работать 15, 16 и 17 марта на территории региона с 08.00 до 20.00.

По данным краевой избирательной комиссии, по состоянию на начало текущего года в регионе было зарегистрировано 1,756 млн избирателей. 529,7 тысячи из них проживают в Барнауле.

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