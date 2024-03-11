Алтайская больница стала одним из победителей всероссийского конкурса

Краевая клиническая больница по итогам 2023 года заняла второе место в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За трудоустройство инвалидов».

По словам главврача учреждения Дианы Рудаковой, особое место в трудовом коллективе занимают сотрудники с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы условия для работы, предоставляются льготы и социальные гарантии. Установленная учреждению квота по трудоустройству инвалидов перевыполняется в четыре раза.

По информации Управления Алтайского края по труду и занятости населения, больница состоит в реестре социально ответственных и социально ориентированных работодателей нашего региона с 2015 года. Регулярно становится лауреатом краевых и всероссийских конкурсов.

Победителей и призеров конкурса наградят на заседании Российской трехсторонней комиссии, пишет региональный Минздрав.

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