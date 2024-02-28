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Алтайская делегация отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи

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Алтайская делегация отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи

Он пройдёт с 1 по 7 марта в центре «Сириус».

От Алтайского края в фестивале примет участие 81 человек. Их отобрали из более чем 3000 претендентов. Регион будет представлен в разных направлениях – культура, наука, спорт, образование, бизнес, медиа. Своим опытом с нынешними делегатами поделились участники молодёжного фестиваля 1985 года. Наш регион взял шефство над гостями сразу из четырёх стран – Бурунди, Малави, Венгрии и Шри-Ланки. Знакомить их с культурой России и помогать погружаться в атмосферу фестиваля будут представители делегаций.

Взято отсюда.

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