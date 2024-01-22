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Алтайская ФНС в четыре раза увеличила число исков о банкротстве за 2023 год

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Алтайская ФНС в четыре раза увеличила число исков о банкротстве за 2023 год

Фото: pixabay.com

Часть компаний добровольно погасили задолженность после того, как налоговики обратились с заявлениями о банкротстве в суд

В 2023 году краевое управление налоговой службы направило в суды более 300 заявлений о банкротстве – в четыре раза больше, чем за год до этого, сообщили “Толку” в ведомстве. Причина такой активности – завершение полуторагодового моратория. “Поднакопилось”, – прокомментировал Алексей Легостаев, руководитель управления 18 января на встрече с представителями СМИ.

27 ноября, 7:34 Глава алтайской ФНС – о том, как выросли доходы жителей и обороты в торговле

Алексей Легостаев – о поступлении налогов, обороте денег в торговле и других маркерах, говорящих о благосостоянии жителей и бизнеса в регионе

Совокупная задолженность юрлиц, в отношении которых в прошлом году направили банкротные иски, составила 2,8 млрд рублей, уточнили “Толку” в ФНС. После подачи заявлений в арбитраж и до их рассмотрения в суде часть компаний погасили долги – в целом на 253 млн рублей.

При этом в судах в 2023 году рассматривались и ранее начатые дела. Всего за прошлый год налоговая смогла взыскать с банкротов почти 1 млрд рублей.

Кроме того, рассказал Алексей Легостаев, ФНС удалось выиграть дело на 130 млн рублей – о взыскании задолженности по субсидиарной ответственности, и на 250 млн рублей – с взаимозависимых лиц, “когда люди пытались вывести имущество, перевести бизнес”.

В целом, рассказали в налоговой службе края, на данный момент общая сумма задолженности юрлиц-банкротов составляет 3,9 млрд рублей.

Легостаев также уточнил, что растет число банкротов среди граждан – физлиц, основная причина – задолженность по кредитам.

Взято отсюда.

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