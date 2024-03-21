Впервые за много лет сибирские художницы уехали с прошедшего чемпионата России с медалями. Свой вклад в этот триумф внесла и гимнастка из Алтайского края

Сборная Сибири забрала третье место в командном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике. Среди призерок оказалась и воспитанница алтайской школы гимнастики – Алина Перфильева.

“Мне подарили медальницу. Я говорю папе, что нужно медали повесить, помоги. А он сказал: “А зачем, если у тебя нет медали с чемпионата России?” – вспоминает спортсменка.

Мечта детства и мотивация отца – завоевать медаль чемпионата России. Алина Перфильева в свои 20 лет – уже мастер спорта международного класса, победитель различных турниров, в том числе и международных. Однако медали чемпионата страны у гимнастки в копилке еще не было, хотя в художественной гимнастике девушка уже 18 лет.

“Меня отдали на гимнастику в 2,8. Понятно, что лет до пяти я училась основному: как правильно ходить, как тянуть ручки. Помню, как минут за 30 до тренировки приходила и с тренером училась прыгать на скакалке. У меня это плохо получалось”, – поделилась воспоминаниями гимнастка.

Спортсменка также рассказала, как в семь лет на соревнованиях получила серьезную травму.

“Бесились с девочками перед выступлением, и я упала. Меня уронила девочка, я сломала спину. У меня был компрессионный перелом трех позвонков в грудном отделе”, – отметила Алина Перфильева.

Однако спорт девушка не бросила. Пройдя курс восстановления, Алина вернулась в художественную гимнастику – и это было верным решением. Спустя время она попала в состав сборной России, до этого став лучшей на городском, краевом и сибирском этапах.

Но только через пару лет в сборной представительница алтайской художественной гимнастики реализовала свою мечту. В начале марта в Москве на чемпионате страны, где выступали сильнейшие спортсменки из 44 регионов, сибирячки покорили всех и самих себя в том числе. По итогам командного многоборья девочки выиграли бронзовые медали.

“Мы стали третьими, благодаря тому, что у нас была настоящая команда. Были девочки, которые выступали по юниорам, показывали высокий результат и еще сборники высокого уровня. На первом месте с Москвы, вторые – Центральный федеральный округ и вот тройку замкнул Сибирский федеральный округ”, – подчеркнула девушка.

Однако и тут без драмы не обошлось. Перед стартом чемпионата страны Алина получила травму ноги. Но, собрав всю волю в кулак и включив характер чемпионки, она смогла выступить, и это решение вновь оказалось правильным.

Cейчас спортсменка восстанавливается. Уже в мае она вновь начнет путь за медалями на всероссийском турнире.

Взято отсюда