Алтайская компания продает чечевицу в крупные торговые сети России и в страны Восточной Европы, ОАЭ, Турцию

Компания «Алтай Эко Сорт» первой в Алтайском крае начала продавать чечевицу за границу и тем самым вызвала интерес к этой культуре у местных аграриев. За десять лет предприятие закрепилось на внешних рынках, в том числе благодаря господдержке.

Бизнес-идея

Учредитель компании Евгений Лугачёв родился, как он говорит, в торговой семье, поэтому и сам пошел по коммерческой части. Работал торговым представителем в разных компаниях, занимающихся пищевой промышленностью, потом создал свой бизнес по экспорту леса, а в 2013 году вблизи поселка Сибирский Первомайского района открыл предприятие по переработке чечевицы. Свой выбор он объясняет тем, что про чечевицу в то время мало кто знал, мало кто сеял в крае, и была возможность занять эту нишу. Между тем у торговых сетей был спрос на эту крупу. Поначалу Евгений Лугачёв закупал красную чечевицу в Казахстане, очищал, фасовал и продавал по России.

– Начинал с двух стареньких зерноочистительных машин PETKUS, – вспоминает предприниматель.

В 2017 году Алтайский край стали посещать представители торговых компаний из Ирана, где чечевица – очень популярный продукт. И «Алтай Эко Сорт» стал первым в крае предприятием, которое начало отгружать чечевицу вагонами на юг.

Сырьё

На тот момент в крае посевы этой бобовой культуры не превышали 17 тыс. га. Но после того, как о возможности ее продажи за границу узнали местные зернотрейдеры, спрос резко вырос, и аграрии стали увеличивать предложение. Переработчик вспоминает, что в 2018 был провал по этой позиции. Цена на рынке упала до 14 рублей за кг. В тот год посеяли 80 тыс. га, урожай убрали из-за дождей в плохом качестве. На следующий год крестьяне вполовину сократили посевы, после этого цена подскочила до 50 рублей. И с того времени каждый год сеют все больше и больше. В прошлом году чечевицей на Алтае было занято 125 тыс. га. Но из-за дождливой осени урожайность вместо обычных 12 ц/га получилась 4–8 ц/га, поэтому закупочная цена выросла с августовских 55 рублей до нынешних 80–100 рублей за кг.

У «Алтай Эко Сорт» в Алтайском крае еще как минимум пять конкурентов, которые занимаются переработкой и поставками чечевицы в торговлю. Выигрывать в этой борьбе за сырье получается только ценой. Фермеры хорошо усвоили это правило и активно торгуются. Еще пять лет назад были попытки у переработчиков создать некий картель для регулирования цен и согласованных продаж на внешние рынки, ведь покупатели у них одни и те же, однако не получилось.

Производство

Чечевицу завод закупает в западных районах Алтайского края, Омской и Новосибирской областях. В «Алтай Эко Сорт» эти бобы шлифуют на винтообразных шелушителях, калибруют, очищают их от примесей на ситах и фотосепараторах, рафинируют рапсовым маслом и фасуют в мешки.

– В шелушитель чечевица заходит коричневая, а выходит розоватая. И если она не слишком чистая получается, то можно грузом поддавить, а если чересчур белесая, то, наоборот, ослабить нажим, – объясняет мастер производства Николай Васильев.

В прошлом году предприятие произвело около 16 тыс. тонн круп из чечевицы и около 4 тыс. тонн из гороха и нута.

Сбыт

Продукцию отправляют в крупные торговые сети России или в страны Восточной Европы, ОАЭ, Турцию. При этом половина уходит в Иран.

Управляющий компанией «Алтай Эко Сорт» Евгений Сергеев рассказал, что была попытка наладить фасовку в потребительскую тару, но не выдержали конкуренции по цене и объемам.

Кроме цен, контрагенты смотрят и на качество круп. А оно достигается увеличением затрат на очистку, подработку, упаковку. Поэтому клиенты из бедных стран готовы покупать и низкокачественный продукт, лишь бы он был дешевле.

Работая с рынком Ирана, компания сталкивается с проблемами расчетов за свою продукцию. Страна отключена от международной системы обмена платежными сообщениями SWIFT. Поэтому оплаты проходят через нерезидентов – Турцию и Казахстан. Но последний, опасаясь вторичных санкций, неохотно сотрудничает в таких вопросах. Деньги идут небыстро. От подписания контракта до получения средств на счет может пройти месяц.

Внутри России Евгений Лугачёв глобальных проблем для своего бизнеса не видит.

– Тут все зависит от твоей головы. Если ты не видишь путь, не хочешь искать решение, то будешь постоянно в кризисе. Если понимаешь, что тебе нужно продавать, то найдешь точки соприкосновения с любыми контрагентами и госструктурами.

Господдержка

В поиске клиентов менеджеры предприятия не пропускают специализированные выставки. Помогает в этом региональный Центр поддержки экспорта, организовав в 2023 году поездки в Азербайджан и Узбекистан. В планах деловая миссия в столицы Арабских Эмиратов и Белоруссии.

– Одно дело, когда мы ищем сами, где сможем, покупателей, другое, когда Центр поддержки экспорта предоставляет точные проверенные контакты. И мы не тратим время и средства на поиск, – говорит учредитель «Алтай Эко Сорт».

Последнее время компания отправляет чечевицу в Иран через погранпереход «Кавказ», и государство субсидирует до четверти затрат на перевозку по российским железным дорогам. Но чтобы получить господдержку, нужно собрать большой пакет документов. И, самое главное, попасть в лимиты. Их постоянно не хватает, поэтому 25% никто из экспортеров не получает.

Также государство может раз в год возместить до 80% затрат на приобретение оборудования. Последний раз предприниматель получал такую поддержку в размере 500 тыс. рублей в декабре 2023 года на свою компанию, которая занимается металлообработкой.

На этот год у «Алтай Эко Сорт» серьезные планы. Намечено строительство большого склада для хранения сырья и еще одного завода либо по производству растительного масла, либо гречневой крупы.

– Это будет продукт глубокой переработки, который найдет своего покупателя, – обещает Евгений Сергеев.

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Взято отсюда.

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