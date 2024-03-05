Бизнес. Рост Фото: pixabay.com

Подвести итоги шестого проекта по оптимизации производства на предприятии планируют в мае 2024 года. В этот раз проект коснулся изготовления наборов для шашлыка

Компания “Мартика” в рамках нацпроекта “Производительность труда” последовательно внедряет бережливые технологии на разных производственных участках. Так, оптимизации уже подверглись линии по производству изделий для хранения, цветочных горшков, ведер, мисок для миксера, а недавно на предприятии запустили проект по оптимизации линии изготовления наборов для шашлыка. Об этом сообщает АЦКР.

Компания “Мартика” производит пластиковые изделия для дома с 1999 года. Предприятие полного цикла производства – от дизайнерских и конструкторских разработок до доставки на склады клиентов. Это обеспечивает высокое качество продукции и надежный сервис. Ассортимент компании насчитывает более 450 изделий.

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) научили сотрудников предприятия, как грамотно выстраивать производственный процесс. Результатом применения бережливых технологий уже на первом пилотном проекте стало снижение времени протекания процесса на 74%, незавершенного производства – на 29% и увеличение выработки – на 23,6%.

Уточняется, что в целом при реализации проектов сократились излишние передвижения и запасы, а также время протекания процесса. Это привело к росту выработки на человека в час.

“Мы посмотрели под другим углом на все наши проблемы, радикально пересмотрели процессы производства изделий, что позволило нам значительно повысить эффективность”, – отметил начальник производственно-технического отдела компании “Мартика” Тимофей Молчанов.

Кроме того, предприятие на постоянной основе проводит обучение сотрудников. Введена и отработана система оценки профессиональных навыков наладчиков с дифференциацией дохода в зависимости от уровня компетенций.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

Взято отсюда