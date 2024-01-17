Алтайская краевая психиатрическая больница приглашает всех желающих бесплатно пройти реабилитацию в «Клинике памяти»

В апреле этого года в Алтайской краевой психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана, по распоряжению Минздрава Алтайского края, планируют открыть отделение психосоциальной реабилитации «Клиника памяти». Набор желающих пройти реабилитационные мероприятия и улучшить свою память начался уже сейчас. Для этого нужно позвонить по телефону 8-960-960-52-95 и записаться в лист ожидания.

– «Клиника памяти» – это реабилитационная программа, специально разработанная для людей с расстройством памяти и снижением познавательных и мыслительных функций, – рассказала заведующая отделением психосоциальной реабилитации «Клиника памяти», заведующая отделением первого психотического эпизода АККПБ им. Эрдмана, врач-психиатр и психотерапевт Елена Старенкова.

По ее словам, с теми, кто запишется на программу и пройдет тестирование, будут в течение шести недель бесплатно работать специалисты по когнитивным нарушениям (психологи, психиатры, психотерапевты). Программа предполагает также назначение медицинских препаратов при наличии показаний. Занятия будут направлены на улучшение качества и продолжительности активной жизни, сохранение интеллектуального здоровья людей пожилого возраста.

– Наша задача – помочь на ранних этапах людям с нарушениями памяти, внимания и мышления, которые возникли в результате возрастных изменений, стресса, одиночества и сопутствующих заболеваний. Мы приглашаем записаться на программу людей всех возрастов, но прежде всего, пожилых пациентов, – отметила доктор Елена Старенкова.

«Клиника памяти» будет работать в формате дневного стационара в отдельно стоящем здании на территории психиатрического стационара по адресу: г. Барнаул, ул. Суворова, 13.

На первой консультации врач проведет тестирование и примет решение о необходимости прохождения курса реабилитации. Затем всех обратившихся распределят на группы по 6-8 человек для прохождения занятий. По завершении курса реабилитации состояние пациентов вновь оценят и дадут рекомендации для продолжения занятий дома либо для прохождения повторного курса.

Специалисты АККПБ им. Эрдмана обращают внимание, что сведения о прохождении пациентом курса реабилитации в «Клинике памяти» являются предметом врачебной тайны, не будут переданы в другие организации и никак не повлияют на повседневную жизнь.

Взято отсюда.

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