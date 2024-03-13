Алтайская полиция завела уголовное дело на расстрелявшего кошек мужчину

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После появления жуткого видео заявление в полицию написал отец одной из девочек, которая состоит в чате. На взрослого фигуранта завели уголовное дело, а несовершеннолетнего могут поместить в спеццентр

Правоохранительные органы разбираются со случаем жестокой расправы над кошкой и котятами в Угловском районе. В отношении одного из подозреваемых завели уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает ” КП-Барнаул “.

Как стало известно ранее , два ролика, где расстреливают животных, появились 6 марта в чате, в котором общается молодежь из Угловского района. На кадрах кошек в упор убивают из пневматического пистолета, придавив ногой к полу. Все происходит в селе Лаптев Лог. Одним из фигурантов оказался 33-летний рецидивист, а вторым – 13-летний подросток.

На неоднократно судимого взрослого завели уголовное дело по ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными” и проверяют по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Младшим подозреваемым стал 13-летний школьник. Сейчас решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Руководитель территориального органа МВД России также обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Ранее в Горно-Алтайске мужчина забил немецкую овчарку и планировал приготовить ее мясо.

Взято отсюда.

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