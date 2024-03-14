Финансы. Деньги Фото: pixabay.com

Женщина причинила своей аферой крупный ущерб краевому управлению по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Предпринимательнице из Рубцовска вынесли приговор за мошенничество с получением гранта, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Директор одной из рубцовских фирм в конце 2020 года направила пакет документов для участия в конкурсном отборе на получение гранта в размере более 1 млн рублей, но внесла в бумаги ложные сведения о затратах.

“В документах содержались заведомо ложные сведения о произведенных затратах на приобретение оборудования за счет собственных средств в размере не менее 30% общей стоимости проекта”, – уточнили в прокуратуре.

Грант ей выдали, но условия предпринимательница не выполнила, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению. Суд посчитал, что женщина причинила управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры ущерб в особо крупном размере.

За мошенничество женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Ранее на Алтае супругов-предпринимателей осудили за “ковидные” махинации.

Взято отсюда