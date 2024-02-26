реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Алтайская прокуратура изучает обстоятельства трагического ДТП с четырьмя жертвами

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По итогам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. На месте трагедии работает территориальный прокурор

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с ДТП в Третьяковском районе, которое произошло утром 26 февраля, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Правоохранители проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, выяснят причины и условия, при которых произошло ДТП, а также соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По итогам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

На месте происшествия по указанию Германа работает территориальный прокурор.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
На форуме “Россия” наградили лауреатов просветительской премии “Знание”

На форуме “Россия” наградили лауреатов просветительской премии “Знание”

Торжественная церемония вручения просветительской премии “Знание.Премия” прошла в понедельник на…

Узнать больше
Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Свободных арендных мест в подземных паркингах, судя по сайтам объявлений,…

Узнать больше
Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Как стало известно altapress.ru, летом этого года ожидается назначение нового…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp