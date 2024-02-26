По итогам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. На месте трагедии работает территориальный прокурор

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с ДТП в Третьяковском районе, которое произошло утром 26 февраля, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Правоохранители проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, выяснят причины и условия, при которых произошло ДТП, а также соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По итогам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

На месте происшествия по указанию Германа работает территориальный прокурор.

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