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Алтайская Росгвардия проследит за безопасностью у крещенских купелей

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Алтайская Росгвардия проследит за безопасностью у крещенских купелей

Озеро Пионерское перед Крещением Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Чтобы традиционные купания прошли безопасно, до 16 января органы местного самоуправления составят окончательный список официальных купелей

Ежегодно 19 января десятки тысяч православных верующих в Алтайском крае совершают Крещенское омовение. За безопасностью у купелей будет следить Росгвардия и полиция, сообщили в краевом управлении.

До 16 января власти сформируют окончательный список купелей на естественных водоемах. Там развернут пункты обогрева и организуют круглосуточное дежурство специалистов экстренных служб.

Сотрудники Росгвардии, полиции и спасатели будут следить за порядком, не допустят большого скопления людей во избежание провалов под лед, а также смогут оперативно оказать первую помощь гражданам в случае травмирования, обморожения или других происшествий.

Ранее врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям.

Взято отсюда

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