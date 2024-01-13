Озеро Пионерское перед Крещением Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Чтобы традиционные купания прошли безопасно, до 16 января органы местного самоуправления составят окончательный список официальных купелей

Ежегодно 19 января десятки тысяч православных верующих в Алтайском крае совершают Крещенское омовение. За безопасностью у купелей будет следить Росгвардия и полиция, сообщили в краевом управлении.

До 16 января власти сформируют окончательный список купелей на естественных водоемах. Там развернут пункты обогрева и организуют круглосуточное дежурство специалистов экстренных служб.

Сотрудники Росгвардии, полиции и спасатели будут следить за порядком, не допустят большого скопления людей во избежание провалов под лед, а также смогут оперативно оказать первую помощь гражданам в случае травмирования, обморожения или других происшествий.

Ранее врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям.

Взято отсюда