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Алтайская сноубордистка завоевала серебро на этапе Кубка России

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Алтайская сноубордистка завоевала серебро на этапе Кубка России

В соревнованиях участвовали более 110 спортсменов.

Источник фото: Алтайский спорт

26 декабря в Красноярске прошли старты третьего этапа Кубка России по сноуборду, сообщает «Алтайский спорт» . Серебро в параллельном слаломе удалось завоевать воспитаннице краевой СШОР «Горные лыжи» Марии Травиничевой.

Квалификацию спортсменка завершила на третьем месте, а по сетке с выбыванием добралась до большого финала. На жесткой трассе среди участниц произошло 10 падений в 16 заездах. Но ученице тренера Александры Макаренко удалось справиться с трудностями и попасть на пьедестал.

Всего в соревнованиях сражались более 110 спортсменов из 12 регионов, в том числе сильнейшие представители сборной России.

Взято отсюда.

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