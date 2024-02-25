Алтайская спортсменка завоевала золото чемпионата России по лёгкой атлетике

Накануне на чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве, Полина Ткалич из Барнаула выиграла золотую медаль.

Во второй день соревнований в легкоатлетическом манеже ЦСКА было разыграно 11 комплектов медалей. В забеге на 400 метров с явным преимуществом победила Полина Ткалич из Барнаула. Результат чемпионки — 50,78.

В «Алтайском спорте» напомнили, что в 2022 году на первенстве России среди спортсменов до 23 лет наша землячка пробежала эту дистанцию со своим рекордным результатом — за 50,71 секунды.

Медаль барнаульской спортсменки — вторая на этих соревнованиях для Алтайского края. Серебро 23 февраля завоевала Виктория Погребняк в беге на 60 метров с барьерами.

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Взято отсюда.

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