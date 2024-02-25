реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Алтайская спортсменка завоевала золото чемпионата России по лёгкой атлетике

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайская спортсменка завоевала золото чемпионата России по лёгкой атлетике

Накануне на чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве, Полина Ткалич из Барнаула выиграла золотую медаль.

Во второй день соревнований в легкоатлетическом манеже ЦСКА было разыграно 11 комплектов медалей. В забеге на 400 метров с явным преимуществом победила Полина Ткалич из Барнаула. Результат чемпионки — 50,78.

В «Алтайском спорте» напомнили, что в 2022 году на первенстве России среди спортсменов до 23 лет наша землячка пробежала эту дистанцию со своим рекордным результатом — за 50,71 секунды.

Медаль барнаульской спортсменки — вторая на этих соревнованиях для Алтайского края. Серебро 23 февраля завоевала Виктория Погребняк в беге на 60 метров с барьерами.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , ,

горняк22 телеграм
Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

Трихолог Жовтан: дефицит железа и проблемы с гормонами приводят к облысению К…

Узнать больше
Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

Колонну, в которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок передвигалась по Украине, преследовал…

Узнать больше
Зеленский заявил, что американская помощь нужна Украине в течение одного месяца

Зеленский заявил, что американская помощь нужна Украине в течение одного месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в конгрессе…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp