Алтайская спортсменка завоевала золото международного турнира по бразильскому джиу-джитсу

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В Москве в спортивной арене «Аквариум» «Крокус-Сити-Холла» прошел международный турнир по бразильскому джиу-джитсу WORLD TWW BJJ OPEN CHAMPIONSHIP.

Воспитанница барнаульского спортивного клуба «Партизан» Нелли Цимбалюк дважды поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото в разделах «ги» и «ноу-ги», сообщил «Алтайский спорт». Первый раз в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге и вот сейчас – в Москве.

Источник: Официальный сайт Алтайского края.

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