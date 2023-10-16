Конкурс проходил в Сочи. Из двухсот заявок, поступивших из городов России, Узбекистана и Египта, организаторы отобрали 71 коллекцию, в том числе и работу нашей землячки.

Студентке Алтайского госуниверситета Мария Нехвядович вручили специальный приз конкурса от глянцевого журнала «Академия моды». Жюри отметило коллекцию «Снегурочка», вдохновением для которой послужило творчество художника XIX–XX веков Бориса Зворыкина.

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