16.10.2023

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Алтайская студентка стала призёром международного конкурса молодых модельеров и дизайнеров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Конкурс проходил в Сочи. Из двухсот заявок, поступивших из городов России, Узбекистана и Египта, организаторы отобрали 71 коллекцию, в том числе и работу нашей землячки.

Студентке Алтайского госуниверситета Мария Нехвядович вручили специальный приз конкурса от глянцевого журнала «Академия моды». Жюри отметило коллекцию «Снегурочка», вдохновением для которой послужило творчество художника XIX–XX веков Бориса Зворыкина.

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Взято отсюда

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