“Алтайская упаковка” подключилась к нацпроекту “Производительность труда”

Фото: Алтайский центр кластерного развития

На стартовом совещании команде предприятия наглядно показали эффект от развития производственной системы на принципах бережливого производства

На предприятии “Алтайская упаковка” прошло стартовое совещание, которое ознаменовало переход к активной фазе реализации мероприятий по оптимизации пилотного потока в рамках национального проекта “Производительность труда”.

Совещание проводилось на производственной площадке предприятия, где присутствовали руководители и сотрудники производственных и вспомогательных подразделений, представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК).

“Коллектив предприятия уже добился хороших успехов по оптимизации процессов, но можно и нужно развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом. Нас пригласили поучаствовать в национальном проекте “Производительность труда“, и мы, изучив суть программы, решили принять участие, потому что взгляд со стороны очень важен”, – отметил генеральный директор компании Вячеслав Липин.

Представитель РЦК Константин Трегуб представил программу реализации проекта и поделился лучшими практиками реализации проектов на краевых предприятиях из различных отраслей, чтобы наглядно показать эффект от развития производственной системы на принципах бережливого производства. .

Трегуб также пожелал команде предприятия взять по максимуму для себя от данного проекта в рамках развития компетенций для личностного роста и развития предприятия с точки зрения “бережливой философии”.

В ближайшие три месяца “Алтайская упаковка” будет проводить диагностику потока, которая включает в себя картирование процесса создания ценности, сбор и анализ проблем, снижающих эффективность потока, разработку планов мероприятий по достижению целей проекта, а также организацию “эталонного участка” по внедрению инструментов бережливого производства.

Цель данного этапа заключается в выявлении проблем и разработки корректирующих мероприятий, которые будут внедряться на следующем этапе реализации проекта сотрудниками компании.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

Взято отсюда.

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