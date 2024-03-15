реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Алтайская упаковка” подключилась к нацпроекту “Производительность труда”

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Алтайская упаковка" подключилась к нацпроекту "Производительность труда"

Фото: Алтайский центр кластерного развития

На стартовом совещании команде предприятия наглядно показали эффект от развития производственной системы на принципах бережливого производства

На предприятии “Алтайская упаковка” прошло стартовое совещание, которое ознаменовало переход к активной фазе реализации мероприятий по оптимизации пилотного потока в рамках национального проекта “Производительность труда”.

Совещание проводилось на производственной площадке предприятия, где присутствовали руководители и сотрудники производственных и вспомогательных подразделений, представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК).

Коллектив предприятия уже добился хороших успехов по оптимизации процессов, но можно и нужно развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом. Нас пригласили поучаствовать в национальном проектеПроизводительность труда“, и мы, изучив суть программы, решили принять участие, потому что взгляд со стороны очень важен”, – отметил генеральный директор компании Вячеслав Липин.

Представитель РЦК Константин Трегуб представил программу реализации проекта и поделился лучшими практиками реализации проектов на краевых предприятиях из различных отраслей, чтобы наглядно показать эффект от развития производственной системы на принципах бережливого производства. .

Трегуб также пожелал команде предприятия взять по максимуму для себя от данного проекта в рамках развития компетенций для личностного роста и развития предприятия с точки зрения “бережливой философии”.

В ближайшие три месяца “Алтайская упаковка” будет проводить диагностику потока, которая включает в себя картирование процесса создания ценности, сбор и анализ проблем, снижающих эффективность потока, разработку планов мероприятий по достижению целей проекта, а также организацию “эталонного участка” по внедрению инструментов бережливого производства.

Цель данного этапа заключается в выявлении проблем и разработки корректирующих мероприятий, которые будут внедряться на следующем этапе реализации проекта сотрудниками компании.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости горного алтая последние свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Продолжаются работы по ремонту городского канализационного коллектора

14 марта Рубцовск с рабочим визитом посетил начальник отдела водоснабжения…

Коллектив Юго-Западного ДСУ активно принимает участие в выборах Президента

Сегодня, 15 марта, в 8 часов утра стартовали трехдневные выборы…

Паводок не за горами

Приближается время весеннего паводка, поэтому специалисты МКУ «Управление по делам…

Молодой Рубцовский тренер воспитывает юных фигуристов

Год назад Екатерина Енина начала свою деятельность в качестве тренера…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp