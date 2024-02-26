Алтайские аграрии нарастили инвестиции в обновление техники по лизингу

В 2023 году алтайские аграрии приобрели техники и оборудования по системе лизинга на 2,6 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.

За последние пять лет инвестиции в обновление сельхозтехники выросли в 3,2 раза, а количество приобретений увеличилось в 1,7 раза.

До конца февраля 2024 года у аграриев есть возможность приобрести сельхозтехнику и оборудование на новый сезон на максимально выгодных условиях.

В рамках акции доступны: авансовый платеж от 0%, срок лизинга до 8 лет, отсрочка платежа, удобный график платежей, приобретение по двум документам, гарантированные сроки поставки, дополнительные скидки от поставщиков.

Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая новости эл алтай ,