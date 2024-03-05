Алтайские агрофирмы начали уничтожать семена ипомеи трёхцветной

Это популярный дачный вьюнок, выращивание которого теперь карается законом.

За 10 и более кустов даже грозит уголовная ответственность. В семенах растения, как оказалось, есть психотропные вещества. О чём многие садоводы до этого запрета и не догадывались. Грозит ли наказание тем, кто выращивает красивый цветок без злого умысла? И чем можно его заменить? После новости о том, что популярный вьюнок способен «свить» опасные сети, крупная алтайская агрофирма обнародовала видео, на котором сотрудники под протокол уничтожили весь запас семян ипомеи трёхцветной – 50 тыс. пакетов. Решению Правительства внести растение в список запрещённых здесь удивились, но говорят: «закон есть закон». Виктория Карелина, растениевод агрофирмы рассказала, что среди дачников распространённое применение ипомеи – закрыть некрасивые участки сада, закрыть мусорные кучи. Но у него есть побочный эффект неблагоприятный – очень сильно на себя привлекает заболевание мучнистая роса, которая может распространяться на огурцы, на дыни, на тыквенные культуры. Поэтому положительная сторона запрета тоже есть. Но главное, конечно, то, что семена растения, как выяснилось, содержат психоактивные вещества. А значит, выращивание ипомеи трёхцветной попадает под уголовную статью. «Крупный размер» начинается от 10 кустов, «особо крупный» – от 100. Максимальное наказание – 8 лет тюрьмы. Олеся Мазко, директор Института фармации АГМУ объяснила, что ипомея трёхцветная содержит такое вещество, как эргин. Эргин является амидом Д-лизергиновой кислоты, и многие говорят, что он является предшественником такого галлюциногена, как ЛСД. Оборот таких веществ, соглашаются эксперты, безусловно, нужно контролировать, но есть большие «но». Ипомея трёхцветная способна «захватить» участок, подобно сорняку, и вывести её непросто. К тому же, у такой «дурман-травы» есть и вполне разрешённые «сёстры» – та же ипомея пурпурная, и человек без ботанического образования их не отличит. Как усмотреть умысел вырастить куст для «радости» совсем иного толка? И накажут условную пенсионерку, если очевидного умысла нет, но 10 кустов есть? Пока неясно. Официальных комментариев по поводу «нарковьюнка» в краевом главке МВД не дают. Но отмечают: скорее всего, полиция будет проводить рейды, подобные операции «Мак». И лучше судьбу не искушать. Специалисты советуют убрать культуру с участка, как только покажутся первые ростки. И заменить её, скажем, гиацинтовыми бобами. Рынок предлагает немало растений, способных «опьянить красотой» и без опьяняющих веществ.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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