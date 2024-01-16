Автомобили Фото: Виталий Барабаш

Поправки в законодательстве дали шанс оплатить утилизационный сбор по льготным ставкам, однако многие автовладельцы узнали об этом слишком поздно

Алтайские автомобилисты вновь обратили внимание на проблему существенного повышения утилизационного сбора на машины, ввезенные в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Минпромторг РФ установил для автовладельцев переходный период, чтобы они смогли воспользоваться льготными ставками, однако многие об этом узнали задним числом.

О ситуации рассказали Путину

Напомним, еще в прошлом году для борьбы с серым параллельным импортом Минпромторг России скорректировал механизмы уплаты утилизационного сбора за машины, ввозимые в страну физлицами с целью перепродажи. После этого ставки выросли в десятки и даже сотни раз.

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