Алтайские баскетболисты вернулись на третью строчку в таблице мужской Суперлиги

Свои позиции баскетболисты улучшили, обыграв на домашнем паркете своих прямых конкурентов. Матчи с «Иркутом» и владивостокским «Динамо» получились напряженными и зрелищными. Своего рода репетицией предстоящего плей-офф.

Раскрасили трибуны

К Новому году «Барнаул» решил порадовать своих поклонников, выпустив лимитированную партию шарфов. Атрибутика разошлась на ура, а трибуны моментально окрасились в клубные цвета – красный, черный, белый. Еще один штрих к баскетбольному антуражу.

Первый в 2024 году матч «горожане» проводили против «Иркута». Это противостояние считается принципиальным, ведь иркутскую команду возглавляет экс-наставник «АлтайБаскета» Михаил Терехов, а Андрей Лысенков и Агасий Тоноян раньше играли за Барнаул. Добавляло перчинки и то, что в первом круге алтайская команда одержала победу на выезде. «В Иркутске нам немного повезло. Поэтому понимали, что будет тяжело с этим соперником», – говорит защитник «Барнаула» Кирилл Крылов.

В стартовой четверти алтайская команда буквально задавила иркутян прессингом, за первые шесть минут те ни разу не нанесли точного броска. Хозяева быстро довели свое преимущество до двузначного, но «Иркут» не бросил играть и устроил затяжной спрут. За три минуты до конца разница в счете сократилась до минимума – 58:57 в пользу «Барнаула». «Горожане» моментально сделали рывок 15:0, что позволило им избежать нервотрепки последних секунд и победить – 80:67.

– Долго вкатывались, а в конце уже силенок не хватило, – посетовал после игры Михаил Терехов. – У Барнаула самая агрессивно защищающаяся команда лиги, которая много бросает с ходу, с быстрой контратаки. Чтобы выдерживать такой темп, нужны концентрация внимания и активная ротация состава. К сожалению, на данном отрезке сезона у нас короткая скамейка запасных из-за череды микротравм.

Следом в Барнаул пожаловало «Динамо» из Владивостока, имея серию из шести побед подряд. Дальневосточники по ходу чемпионата серьезно обновили состав, пригласив в команду нескольких баскетболистов с опытом игры в Единой лиге ВТБ. И теперь там все как на подбор – рослые, мощные, габаритные. Особый ужас внушал центровой Андрей Десятников ростом 220 см. Окинув взглядом динамовцев, даже немного боязно стало за наших парней: не затоптали бы…

Но куда сильнее оказался реваншистский настрой «Барнаула». Алтайская команда один из худших матчей в сезоне провела во Владивостоке, где с треском провалилась – 84:109.

Зато домашний поединок барнаульцы провели практически идеально, найдя шансы в атаке и затерзав соперника сверхагрессивным прессингом. С таким давлением не справились даже опытные игроки Владивостока, чья стрессоустойчивость оказалась не на уровне. Так, 35-летний Александр Корчагин, протестуя против решения арбитров, уже в третьей четверти принялся размахивать над головой белым полотенцем. «Барнаул» выиграл 89:75.

– Что «Иркут», что «Динамо» крупнее, выше и габаритнее. В этом их преимущество. Но в тоже время им тяжело передвигаться по зонам, успевать за нашим темпом, – отметил главный тренер «Барнаула» Александр Герасимов. – Мы заставляли соперников быстро принимать решения, и часто они оказывались неверными. Радует, что мы не дали много атаковать наше кольцо из «краски».

Самым результативным игроком у «Барнаула» стал Данила Чикарёв, на его счету 20 очков. Ключом к успеху, по его мнению, стало то, что удалось навязать динамовцам борьбу на щитах, умно сыграть на подстраховках и не дать сопернику возможностей для бросков без сопротивления.

Главный тренер «Динамо» Эдуард Сандлер признал, что поражение было по делу.

И стены помогают

Домашняя арена для «Барнаула» – настоящая крепость. В этом сезоне из десяти матчей в спорткомплексе «Победа» команда Герасимова выиграла девять. Единственное поражение – от «Химок», лидера Суперлиги, да и то там все решилось только в заключительной четверти.

– Дома нам намного легче играть, болельщики заряжают. Атмосфера в Барнауле мне очень нравится, – отмечает Данила Чикарёв.

Александр Герасимов добавляет, что такие энергичные и бодрые болельщики, как на Алтае, дают команде определенную фору. «Посмотрите процент трехочковых: мы в два раза лучше бросаем дома, чем на выезде! Трибуны гонят вперед, давая кураж и уверенность», – говорит Герасимов.

Эдуард Сандлер назвал «Барнаул» командой авторской, тренерской. «Выйдет в плей-офф и попортит кровь кому угодно», – предупреждает наставник владивостокского «Динамо». По словам Сандлера, встречаться в первом раунде плей-офф с таким соперником ему бы не хотелось.

Как уже понятно, причина такого мандража в стиле игры алтайских баскетболистов. Кирилл Крылов сформулировал так:

– Повторю слова нашего тренера Сан Саныча. Мы играем в баскетбол, против которого невозможно защищаться. И тут уже все зависит от нас самих: получится или нет задуманное. Больше никто в лиге так не играет, поэтому мы неудобный соперник, это сто процентов.

«Барнаул» уже называют главным открытием сезона. Но определяющим в любом случае станет выступление в плей-офф. Для увеличения шансов на успех «горожанам» нужно постараться решить две задачи: занять в регулярном чемпионате место не ниже четвертого, чтобы в серии на вылет иметь преимущество домашней площадки, и укрепить состав. Первый новичок уже появился и даже успел дебютировать: это атакующий защитник Михаил Бокарев, пришедший из петербургского «Зенита-2». Как рассказал «АП» генеральный директор БК «Барнаул» Виталий Мантлер, клуб ведет активный поиск игрока на позицию тяжелого форварда. Трансферное окно закроется в начале марта.

Ближайшие матчи «горожане» проведут на выезде: 21 января – в Ростове-на-Дону против «БАРС-РГЭУ», 25 января – в Краснодаре против дубля «Локомотива-Кубани».

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Взято отсюда.

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