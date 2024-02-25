Алтайские бойцы освободили поселок Ласточкино в ДНР

Фото: Инцидент Барнаул

Украинские военнослужащие приняли решение покинуть населенный пункт, так как под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения

Военнослужащие 35-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Алтайский край) заявили, что освободили поселок Ласточкино (ДНР), сообщает “Инцидент Барнаул” .

Бойцы подняли над населенным пунктом российский флаг и записали видеообращение.

“Мы бойцы второго батальона 35-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады освободили поселок Ласточкино. Победа будет за нами!“, – отметили военные.

Украинские СМИ сообщают, что ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино, расположенного неподалеку от Авдеевки, пишет РИА Новости.

По словам украинских солдат, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее “Толк” писал , что алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии Авдеевки. Так, бойцами штурмового отряда 35-й отдельной мотострелковой бригады освободили здание ж/д вокзала.

Взято отсюда.

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