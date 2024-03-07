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Алтайские бойцы с передовой поздравили женщин с 8 Марта

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Алтайские бойцы с передовой поздравили женщин с 8 Марта

Март. Февраль. Цветы. Весна. Фото: Фото: pixabay.com

Военнослужащие записали свои видео, находясь на передовой, и пожелали женщинам терпения и веры в скорейшее возвращение их мужчин

Участники спецоперации поздравили женщин Алтайского края с Международным женским днем.

В видео с передовой к женщинам обратились бойцы 2 мотострелкового батальона, полка 1441, штурмовой бригады, алтайского полка, резервного батальона и войсковой части 95382.

“Дорогие женщины Алтайского края! От всей души поздравляем вас с Международным женским днем, 8 Марта. Находясь вдалеке от дома, мы благодарим вас за вашу помощь и поддержку”, – отметили военные.

Военнослужащие пожелали женщинам добра, счастья, терпения и удачи, а также подчеркнули, что и их поддержкой им по плечу любые преграды.

Ранее стало известно, что алтайские бойцы освободили поселок Ласточкино в ДНР. Военные подняли над населенным пунктом российский флаг и записали видео.

Взято отсюда

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