Алтайские военнослужащие передали благодарность с СВО Фото: кадр видео "В курсе 22"

Военнослужащие отметили, что им очень важная поддержка из дома, а патриотизм подрастающего поколения помогает идти к победе

Военные из Алтайского края поблагодарили всех, кто их поддерживает, и посвятили трогательную песню мамам. Видео 23 февраля опубликовали в сообществе “В курсе 22” во “Вконтакте”.

Бойцы особо отметили помощь педагогов школы №1 Тальменского района, детей и их родителей за поддержку с самого начала СВО.

Ранее военнослужащий из Алтайского края поделился фрагментом водружения российского триколора в отвоеванной Авдеевке.

Взято отсюда