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Алтайские чиновники со своими семьями встанут на лыжи 3 января

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Алтайские чиновники со своими семьями встанут на лыжи 3 января

Лыжи Фото: unsplash.com

Работники госорганов не просто своим примером будут приобщать жителей края к спорту, а возьмут с собой близких, так как наступающий год в стране объявлен Годом семьи

Руководители государственных органов власти в Алтайском крае начнут Год семьи с семейного катания на лыжах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чиновники выйдут на лыжню базы “Динамо” 3 января. Такую активность придумали в краевом министерстве спорта “в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи” и “сохранения традиционных семейных ценностей”.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Правительство должно утвердить план тематических мероприятий, а региональные власти обязаны оказывать содействие в реализации.

Взято отсюда

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