Несмотря на температуру воды +3 и снег на берегу жизнь в заповедном озере зимой не замирает, поэтому на праздник к дайверам заглянули местные обитатели

В Старый Новый год сотрудники Алтайского заповедника решили поделиться уникальными новогодними кадрами из глубин Телецкого озера. Фото опубликовали на канале заповедника в Дзене.

Дайверы Роман Воробьёв и Татьяна Клименко по старой традиции наряжали подводную ель и водили хороводы. Новая “лесная” пластиковая красавица прежде чем погрузиться на дно была оснащена грузами, в целях безопасности обитателей озера решили отказаться от мишуры, а елочные игрушки надежно закрепили стяжками.

Хоровод под водой вокруг елки – это не просто дань традиции, а еще и хороший повод отработать свои навыки и сделать несколько необычных фото, говорят дайверы.

На праздник заглянули и местные жители. Можно было наблюдать за большими стаями гольянов, активно плавающим ночью налимами, поднявшимися с глубины, в объектив попал и окунь.

Ранее сотрудники Алтайского заповедника сделали роскошные кадры заката над Телецким озером.

Взято отсюда