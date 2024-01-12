Алтайские депутаты хотят увеличить время продажи алкоголя в магазинах

На ближайшей сессии АКЗС депутаты региона планируют рассмотреть законопроект об увеличении времени продажи алкоголя. Об этом на своей странице написал один из парламентариев Антон Арцибашев.

В настоящее время действует ограничение на реализацию подобной продукции – ее нельзя получить после 21:00 и до 09:00. Планируют сдвинуть эту планку до 22:00 или 23:00. При этом в каждом субъекте РФ время продажи алкоголя устанавливают региональные власти.

Так, в Москве крепкое нельзя достать с 23:00 до 08:00, в Санкт-Петербурге – с 22:00 до 11:00, а в Дагестане – и вовсе с 20:00 до 10:00.

Антон Арцибашев подчеркивает, что у предлагаемой инициативы есть как минусы, так и плюсы. С одной стороны, увеличивается конкуренция, из «наливаек» вытесняется крепкий алкоголь, а в сельской местности магазины почувствуют себя увереннее. С другой стороны, алкоголь станет доступнее, в том числе «дешевый», что может привести к росту потребления и преступности в вечерний период.

Также депутат устроил опрос в своих соцсетях среди жителей региона. Большинство респондентов (43%) считают, что ограничение нужно оставить как есть. 35% выступают за повышение границы до 23:00, а оставшиеся 22% – за повышение до 22:00.

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Взято отсюда.

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