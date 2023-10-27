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Алтайские депутаты отказались одобрять законопроект о фиксации цен на топливо

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бензин, топливо, заправка Фото: unsplash.com

По их мнению, фиксация только розничных цен – это нерыночное решение, которое может убить целую отрасль независимых АЗС

Депутаты краевого заксобрания (АКЗС) отказались на сессии 26 октября одобрять два законопроекта Госдумы, которые предлагают закрепить за Правительством РФ право устанавливать розничные цены на бензин и дизтопливо. По их мнению, такой “лобовой” механизм, вводящий ограничение именно в такой формулировке, поставит под угрозу работу целой отрасли.

Проекты федеральных законов постоянно присылают в парламенты регионов, чтобы узнать мнения местных депутатов. АКЗС также регулярно направляет отзывы по пакетам законопроектов. Но в этот раз по двум из них прошло отдельное голосование.

Источник

горняк
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