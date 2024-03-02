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Алтайские депутаты предложили приравнять деревья, поваленные ветром, к валежнику

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Алтайские депутаты предложили приравнять деревья, поваленные ветром, к валежнику

Инициатива появилась после обращений граждан, пострадавших от ноябрьского урагана

На прошедшей сессии АКЗС депутаты приняли решение направить обращение министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с предложением приравнять поваленные ветром деревья к валежнику, сообщают “Вести Алтай”. 

Предполагается, что это даст жителям края возможность оформлять разрешения на заготовку такой древесины в упрощенном порядке. Сейчас, чтобы получить одно разрешение на уборку поваленных деревьев, уходит около полугода, за это время древесина становится непригодной для использования.

Также на прошедшей сессии депутаты изменили порядок выдачи охотничьих билетов: тем, кто решит вступить в ряды охотников, придется пройти тест из 200 вопросов и устное собеседование.

А с 1 сентября 2025 года все новички и охотники, у которых этот билет был аннулирован, будут сдавать охотминимум.

Ранее в минприроды Алтайского края разъясняли, что такое валежник и что им не является.

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Взято отсюда

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