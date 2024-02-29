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Алтайские депутаты ввели обязательный экзамен для охотников-новичков

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Алтайские депутаты ввели обязательный экзамен для охотников-новичков

Охотник. Ружье. Охота Фото: pixabay.com

Появление “охотминимума” обусловлено изменениями в федеральном законодательстве, а большая часть связанных с его внедрением процедур ляжет на соответствующие органы краевых властей

Депутаты АКЗС “окончательно и бесповоротно”, то есть сразу в двух чтениях, приняли поправки в краевой закон “Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов”, вводящие обязательную сдачу так называемого “охотминимума” для охотников-новичков и тех, кто получает новый охотничий билет после аннулирования старого. Голосование прошло на сессии АКЗС 29 февраля.

По словам презентовавшего законопроект председателя “земельно-природного” комитета парламента Сергея Серова, охотминимум включает в себя знания в нескольких сферах, связанных с охотой: от биологии до ориентирования в лесу.

Взято отсюда

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