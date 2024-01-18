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Алтайские детские хирурги запатентовали способ оперативного лечения паховых грыж

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Алтайские детские хирурги запатентовали способ оперативного лечения паховых грыж

Коллектив авторов – известный хирург, заместитель главного врача по хирургии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Юрий Тен, врач-травматолог-ортопед, д.м.н. Арсен Осипов, детский хирург Константин Тен, ассистент кафедры детской хирургии АГМУ, детский хирург Дарья Елькова – запатентовали способ оперативного лечения паховых грыж.

«После удаления паховой грыжи часто бывает рецидив, если при перевязке грыжевого мешка остается большая культя. Наш метод заключается в том, чтобы культю не оставлять. Мы вставляем пуговчатый зонд, доходим до внутреннего кольца грыжи и иссекаем весь грыжевой мешок. Мы используем этот метод уже года два. Прооперировано таким способом около трехсот детей. Паховые грыжи у детей встречаются очень часто. В крае в год по этому поводу оперируют более двухсот детей, из них примерно половину – в нашем отделении. Если паховую грыжу не удалить, ребенок может погибнуть. При ущемлении грыжей кишки, возникает некроз кишки. От паховых грыж погибают даже взрослые», – рассказал Юрий Тен.

Паховой грыжей называют выпячивание петли кишечника или другого органа брюшной полости через не заросшее по каким-то причинам отверстие в брюшной стенке в паховый канал. Снаружи паховая грыжа выглядит как припухлость в области паха или в мошонке. Паховые грыжи чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, и чаще всего с правой стороны. Поначалу припухлость может быть безболезненной, но при защемлении кишечника в области мошонки наблюдаются покраснение и боль. В защемленном участке кишечника при этом нарушается кровообращение и в течение нескольких часов может развиться некроз (отмирание тканей) – в этом случае больному требуется немедленная медицинская помощь. Лечение паховой грыжи – как правило, хирургическое. Часто детей с паховой грыжей оперируют в плановом порядке в возрасте до 12 месяцев. Лечение народными средствами (прогревание, теплые компрессы, ванны, вправление, самолечение) недопустимо.

Отметим, что это уже второй патент, полученный группой хирургов АККЦОМД за последнее время. В начале 2023 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности прислала патент на метод оперативного лечения нефроптоза (опущения почек) у детей. Особенность этого метода – отсутствие рецидивов (повторного смещения органа). В год в клинике проводят 7-10 операций пациентам с нефроптозом, в том числе после повторного опущения почки.

Взято отсюда.

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