Алтайские дорожники назвали стоянки для транспорта на время непогоды

Подготовлено 14 специальных стоянок

В Алтайском крае подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта, сообщает Упрдор “Алтай”.

“Погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края, на снегоочистке федеральных трасс задействовано 169 дорожных машин”, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в регионе 4 января ожидаются морозы, что усложнит дорожную обстановку. Для водителей подготовили специальные стоянки на время непогоды.

Где расположены стоянки:

на Чуйском тракте – на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле “Грани Алтая”;

в районе Новоалтайска на “Маяке” и “Облепихе”;

по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково;

возле “Ники-фуд” в Троицком районе;

перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках;

на трассе А-322 на 12-м километре (выезд из Барнаула);

в Топчихе;

в Алейске;

в Шипуново;

в Поспелихе;

на автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни) и на выезде из села.

погода на 14 , погода по часам ,

Взято отсюда