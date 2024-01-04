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Алтайские дорожники назвали стоянки для транспорта на время непогоды

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Алтайские дорожники назвали стоянки для транспорта на время непогоды

Подготовлено 14 специальных стоянок

В Алтайском крае подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта, сообщает Упрдор “Алтай”.

“Погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края, на снегоочистке федеральных трасс задействовано 169 дорожных машин”, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в регионе 4 января ожидаются морозы, что усложнит дорожную обстановку. Для водителей подготовили специальные стоянки на время непогоды.

Где расположены стоянки:

  • на Чуйском тракте – на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле “Грани Алтая”;
  • в районе Новоалтайска на “Маяке” и “Облепихе”;
  • по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково;
  • возле “Ники-фуд” в Троицком районе;
  • перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках;
  • на трассе А-322 на 12-м километре (выезд из Барнаула);
  • в Топчихе;
  • в Алейске;
  • в Шипуново;
  • в Поспелихе;
  • на автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни) и на выезде из села.

погода на 14 , погода по часам ,

Взято отсюда

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