Алтайские дорожники получили 27 единиц новой техники

Руководителям семи предприятий дорожного хозяйства Алтайского края глава региона вручил ключи от 27 единиц техники на сумму более 300 млн рублей.

На вручении

Иван Дуняшин из Юго-Восточного ДСУ погнал новый К-700 в Красногорское.

«Раньше я работал на «Кировце». Он старше меня был, – шутит тракторист. – Может быть, эта новая машина мне достанется».

По словам Ивана Дуняшина, год для него начался хорошо, пока без ремонта. Дороги еще толком не чистил, снега мало, другие «Кировцы» справляются. Его машины задействуют в основном на погрузках.

«Дождик нас только попугал, но больших последствий не было. Гололед из-за смены погоды был, но мы песчано-соляной смесью спасаемся», – говорит он.

Обновление спецтехники в дорожных предприятиях края уже стало хорошей традицией.

Современные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, снегоочистители, тракторы позволят дорожникам работать в сложных погодных условиях, в том числе при снежных заносах, сильном ветре и гололеде.

Всего с 2020 года вложили более 3 миллиардов рублей в обновление парка спецтехники, на эти средства закупили 318 машин.

«Мы работаем в предгорьях – это Змеиногорский, Третьяковский, Локтевский районы. С 2018 года нам поступило 50 единиц техники стоимостью в полмиллиарда рублей. Она работает круглогодично, при этом мы ее бережно содержим. Все школьные маршруты, дороги, по которым идут молоковозы, доставляют хлеб в села, содержатся в хорошем состоянии. Создан некий резерв техники. Если кому-то из районов требуется помощь, например, в населенных пунктах заметает дороги, мы спокойно направляем им требуемые машины», – говорит руководитель Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

Нацпроекты в действии

Губернатор Виктор Томенко лично вручил дорожникам ключи от нового транспорта и поблагодарил за работу всех сотрудников предприятий, которые ежедневно делают все возможное для обеспечения связности территории всего региона, для безопасного и комфортного движения по автомобильным дорогам Алтая. Он отметил, что погодные условия в начале января уже не раз проверили людей и технику на прочность: приходилось и перекрывать трассы, и в усиленном режиме расчищать их от снега и льда, работать в условиях сильного ветра и метелей.

«Дорожная революция», о которой мы говорили в течение всего прошлого года, конечно, была бы невозможна без федеральной поддержки. 2018 год – это период, когда в полной мере заработали нацпроекты. Президент России сформулировал цели развития страны до 2030 года. Под них были разработаны нацпроекты, и все это вылилось в ремонт дорог и техническое перевооружение дорожных организаций. Знаю и о запросах на продолжение обновления техники. Будем обязательно и дальше работать в этом направлении», – подчеркнул Виктор Томенко.

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин выразил благодарность губернатору за внимание к дорожной отрасли:

«В последние годы была проведена большая работа правительством края. Министерству транспорта и всей дорожной отрасли задан четкий курс с 2020 года по закупке различного оборудования. Мы приобрели за эти годы и асфальтобетонные заводы, и оборудование для хранения минпорошка (смесь используется для строительства дорог), битума, закупили навесное оборудование. Техника не простаивает, задействована круглый год. Впервые было приобретено 6 тракторов К-700. Для каждого ДСУ закуплены машины с навесным оборудованием – шнекоротором для уборки снега. Данная техника будет передана в районы, где особенно сложные метеоусловия, в основном на юг края и в предгорья. Это касается, например, Залесовского, Заринского районов. КДМ (комбинированные дорожные машины) мы наблюдаем ежедневно на дорогах края. Эти машины – № 1 для Алтайского края, потому что на дорогах образуется много наката, наледи, которые нужно убирать и посыпать. За свою работу получаем положительные отзывы от жителей и гостей региона».

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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