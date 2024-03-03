Алтайские дзюдоисты выиграли путёвку на Первенство России

За право принять участие в турнире спортсмены боролись на Чемпионате СФО.

Источник фото: Алтайский спорт

В Омске состоялся чемпионат СФО среди дзюдоистов до 23 лет, сообщает газета «Алтайский спорт».

В соревнованиях участвовали 158 спортсменов из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Хакасия и Тыва. Алтайский край представляли 14 спортсменов.

В весовой категории в 100 килограммов победу завоевал барнаулец Денис Такчёв, в той же категории бронзу выиграл Кирилл Шнайдер. В категории более 100 килограммов серебро добыл рубцовчанин Степан Молодцов.

Среди девушек в весе 72 килограмма победила Ангелина Бокова, серебром среди девушек весом в 52 килограмма наградили Яну Полевод.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтая видео ,