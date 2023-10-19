Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Почти все ключевые посты в регионе заняли уже давно знакомые жителям региона чиновники. Однако некоторые посты еще остаются вакантными

18 октября стало известно, что в Алтайском крае официально сформировано новое правительство. Как оказалось, среди вице-губернаторов и министров, о назначении которых сообщили краевые власти, пока не появилось ни одной новой фамилии. Своим мнением о том, почему (и для чего) команда краевой власти сохранила уже знакомый состав, с “Толком” поделились известные политические эксперты.

Кадровые гадания

Для начала нужно отметить: ряд должностей все еще занимают временно исполняющие обязанности. Например, это руководители краевых министерств здравоохранения и спорта.

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